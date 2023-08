"W Polskę na weekend". Bieszczady to najmniej zaludniony obszar na świecie. Region wielu tajemnic

Bieszczady to jeden z najbardziej dzikich i tajemniczych zakątków Polski. Choć z roku na rok odwiedza je coraz więcej turystów, to nadal zachowują swój niepowtarzalny klimat, gdzie pierwsze skrzypce odgrywa przyroda. To właśnie ona zachwyca tu najbardziej. Klaudiusz Michalec wybrał się do miejsca, z którego zobaczyć można najpiękniejszą panoramę Bieszczad. Dodatkowo odwiedził kilka okolicznych miejscowości, w których czekały na niego takie atrakcje, jak np. lot paralotnią. W czasie tej podróży widzowie zobaczą, jak wygląda "bieszczadzkie morze". Poznają Wielką Pętlę Bieszczadzką, którą można pokonać skuterem czy usłyszą o historii bieszczadników oraz zakapiorów, którzy przybyli w te rejony, gdyż nie było im po drodze z systemem. Co warto zobaczyć w Bieszczadach? Na to pytanie odpowiedź można znaleźć w najnowszym odcinku "W Polskę na weekend".