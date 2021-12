W Polsce wystąpi piąta fala pandemii? Rzecznik MZ tłumaczy

Czy w tym momencie w Polsce pojawią się nowe restrykcje sanitarne? - Nie, z uwagi na fakt, że znajdujemy się na szczycie czwartej fali. Jeżeli obserwujemy już spadki, to pakiet obostrzeń zadziała z opóźnieniem dwutygodniowym - komentował w programie "Newsroom" WP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - Ten wprowadzony "pakiet alertowy" nie dotyczy czwartej fali pandemii. On dotyczy tego, co się będzie działo później. Jeśli mamy do czynienia z wirusem w wersji Omikron i na dzień dzisiejszy nie wiemy, co się będzie działo później, musimy być przygotowani i wprowadzić rozwiązania do możliwej piątej fali zakażeń. Ona może się pojawić w okolicach lutego - tłumaczył urzędnik. Prowadzący Mateusz Ratajczak dopytywał, czy w Polsce odnotowano już przypadki zakażeń wariantem Omikron. - Nie, chociaż coraz więcej sygnałów otrzymujemy z innych państw UE. Wczoraj do systemu informacyjnego wpłynęły dane o dwóch lotach, w których są podejrzenia zakażenia Omikronem. To są loty do Niemiec i Holandii. Na pokładzie samolotów znajdowali się Polacy. Te osoby są już zidentyfikowane. (...) Jesteśmy gotowi sekwencjonować pod kątem wariantu Omikron około 7-8 tys. próbek tygodniowo - przekazał Andrusiewicz, podkreślając, że "w niedługim czasie nowa mutacja na pewno się pojawi".