W Polsce już jest gorzej niż w Iranie. Co PiS zrobi z ustawą antyaborcyjną fundamentalistów?

Kierownictwo PiS w najbliższych dniach zdecyduje, co zrobi z obywatelskim projektem ustawy fundacji "Pro-prawo do Życia" – dowiaduje się Wirtualna Polska. Przewiduje on od 5 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie, za dokonanie aborcji. Już teraz wiadomo, że uchwalenie ustawy nie wchodzi w grę, ale nie jest jednak wykluczone, że partia rządząca skieruje projekt do prac w komisji, by kolejny raz puścić oko do fundamentalistów - piszą Patryk Michalski i Michał Wróblewski.