W PiS chcą wymienić premiera? "Kaczyński serdecznie podziękuje Morawieckiemu"

Grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości skupionych wokół wicepremiera Jacka Sasina chce, by do końca roku Mateusz Morawiecki został zdymisjonowany. Jego miejsce miałby zająć wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak - ujawnia dziennikarz WP Patryk Michalski. - Od początku kariera Mateusza Morawieckiego opiera się na woli jednego człowieka, który nazywa się Jarosław Kaczyński. Moim zdaniem od momentu, w którym Mateusz Morawiecki został premierem (…), różni ludzie w PiS-ie byli z tego powodu niezadowoleni i cały czas ci ludzie szukają sposobu na odsunięcie Morawieckiego i przekonanie prezesa Kaczyńskiego, że lepszy byłby ktoś inny - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prof. Antoni Dudek. W jego ocenie, krytycy premiera mają obecnie znacznie więcej argumentów niż wówczas, gdy obejmował on stanowisko szefa Rady Ministrów. Dudek przypomniał, że jednym z głównym zadań Morawieckiego było zakończenie sporu z Komisją Europejską, który trwa jednak do dziś. - Zmiana premiera to jest niezwykle trudna operacja, więc nie wykluczam rozwiązania pośredniego, a mianowicie takiego, że nie będzie zmiany premiera do wyborów. Natomiast jeszcze przed wyborami prezes Kaczyński serdecznie podziękuje Morawieckiemu i powie, że jego misja się fantastycznie udała, są same sukcesy, ale na kolejną kadencję PiS potrzebuje nowego szefa rządu - mówił prof. Dudek.