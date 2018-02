W Olsztynie taksówki nie tylko do przewożenia ludzi. Przydadzą się także w trakcie… pożaru

Sztab miejski ma zamiar wykorzystywać samochody w niektórych tego rodzaju przypadkach. Chodzi np. o ogrzewanie ludzi podczas pożaru czy ewakuację poszkodowanych do konkretnego miejsca.

- Taksówkarz to taki zawód, który powinien pomagać - mówi jeden z właścicieli firmy przewozowej. Na razie to miasto pomoże taksówkarzom. Kierowcy dostaną kamizelki odblaskowe i przejdą specjalne kursy przygotowujące ich do działań.