W Nowej Zelandii piszą bohater. 48-latek miał odstraszyć sprawcę ataku

Abdul Aziz opisywany jest w mediach jako bohater. Z relacji prasy wynika, że skutecznie odstraszył jednego z napastników, którzy zaatakowali meczety w Christchurch.

Podczas ataku na drugi z meczetów miało dojść do niezwykłej sytuacji. Gdy napastnik zaczął strzelać przed świątynią, imam Latef Alabi zaapelował do zebranych wewnątrz budynku, by padli na ziemię.