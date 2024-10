W nocy przymrozki, w dzień nawet 21 stopni. Prognoza zaskakuje

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 13 do 17 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na zachodzie i południu, od 18 do nawet 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 55 km/h, lokalnie w Beskidzie Niskim i Sądeckim w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.