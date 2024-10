Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? Zmiana w porównaniu do trzech lat

Wielkimi krokami zbliża się święto Wszystkich Świętych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że jeszcze nie można podać dokładnej pogody, jaka będzie panować na cmentarzach, ale wskazuje, że będzie zmiana w porównaniu do ostatnich lat. "Według ostatnich prognoz, może to być raczej chłodny dzień w porównaniu do trzech minionych lat" - informuje IMGW.