W Niemczech zakazują palenia zniczy na cmentarzach. Mają ku temu powody

Miasto zaapelowało do mieszkańców, by nie palili otwartych zniczy, szczególnie na tzw. żywych nagrobkach. Niemiecka Agencja Prasowa podkreśla natomiast, że w czasie utrzymującej się obecnie suszy i zagrożenia pożarowego wiele niemieckich cmentarzy wprowadziło analogiczny zakaz palenia świec do swoich regulaminów.