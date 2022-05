W Mariupolu pojawiły się specjalne ekrany. To sprawa Rosjan

- Mówimy ludziom (Ukraińcom - red): "Opamiętajcie się!". Mówimy im: "Przypomnijcie sobie, kim naprawdę jesteście". Zobaczcie, co z wami zrobiono – kto was podbił. Przypomnijcie sobie waszą wspaniałą przeszłość. Obudźcie się! Przestańcie się okłamywać! To jest najważniejsze. Dlaczego oni wymyślili dla was język? Jesteście Rusinami. Po co wam język, którym próbuje mówić Zełenski? Stworzyli dla was sztuczną historię i religię - mówił Sołowjow.