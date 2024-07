W końcu jeden polityczny głos? Nieoficjalne informacje ws. Rady Bezpieczeństwa Narodowego

I jak podkreśla, Polska na szczycie NATO powinna mówić jednym głosem, także politycznym. – Prezydent chce rozmawiać o zwiększeniu wydatków na obronność do poziomu 3 proc. wśród sojuszników NATO i o zaangażowaniu Sojuszu we wzmocnienie wschodniej flanki, czyli na wschodniej granicy Polski. Co do tego powinna być zgoda ponad podziałami – mówi nasz rozmówca. Z informacji przekazanych bezpośrednio przez prezydenta Andrzeja Dudę w czwartek, na szczycie NATO w Waszyngtonie będzie też poruszana kwestia wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.