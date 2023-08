W kobietę wbił się parasol plażowy. Teraz mąż pozywa producenta sprzętu

W kobietę wbił się parasol plażowy. Mąż pozywa producenta sprzętu

15 sierpnia tego roku mąż zmarłej, Mike Perreault, nie mogąc pogodzić się z tragiczną stratą swojej żony, postanowił podjąć działania prawne przeciwko producentowi parasola plażowego. W pozwie złożonym przeciwko East Coast Umbrella Inc. zarzuca on, że firma ta zaprojektowała, wyprodukowała i sprzedawała niebezpieczny produkt, który bezpośrednio przyczynił się do śmierci Tammy.