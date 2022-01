W Kanadzie dopuszczono pierwszy doustny lek przeciw COVID-19 do stosowania w domu

Kluczowy jest szybki test

- Wyzwaniem jest to, by jak najszybciej przeprowadzać test - wyjaśniała Tam podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Lek, który blokuje namnażanie się wirusa SARS-CoV-2, jest bowiem przeznaczony do zastosowania niezwłocznie po diagnozie, w ciągu pięciu dni od pojawienia się symptomów. Pacjent zażywa - przez pięć dni, dwa razy dziennie - zestaw dwóch tabletek nirmatrelviru i jednej tabletki ritonaviru, leku stosowanego w terapii HIV.