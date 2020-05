WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 koronawirusjanusz cieszyński Radosław Opas 1 godzinę temu W jaki sposób odbędą się wybory? Wiceminister zdrowia nie ma wątpliwości W jaki sposób zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie 2020? Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński uważa, że powinny się one odbyć zarówno... Rozwiń Panie Ministrze w tej chwili w sej … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze w tej chwili w sejmie trwa debata nad Nowym podejściem do wyborów Czy pan wie jak zagłosuję Łukasz Szumowski dlatego że jego rekomendacja była taka że albo za 2 lata albo korespondencyjnie A tej chwili chodzi o to żeby w czerwcu lub w lipcu zagłosować w normalnym lokalu wyborczym jestem przekonany że Łukasz Szumowski tak samo jak ja zagłosuję w tych wyborach korespondencyjnie bo właśnie tak powinny być te wybory przeprowadzone każdy kto będzie miał taką potrzebę kto będzie o wskazania medyczne kto będzie po prostu nawet się uda jeszcze lokalu wyborczego powinien mieć zagwarantowaną możliwość głosowania korespondencyjny pan minister Szumowski zgłosił też do tego projekt został przygotowany konkretne uwagi i ja jestem przekonany że tym uwagą zostanie poświęcona narzuta uwaga i zostaną one wprowadzone warto pamiętać że nie jeszcze dzisiaj będą trwały prace nad tą sprawą Myślę że Myślę że taka kompromisowa kompromisowa wersja dobra wersja niż to o czym my tutaj jej twórcy przez partii porozumienie przygotowań i myślę że to będzie myślę że to będzie dobry akt prawny to będzie akt prawny który opiszę To w jaki sposób przeprowadzić wybory w bezpiecznym z punktu widzenia medycznego sposób dla wszystkich bardzo dobrze dalej minister Szumowski powstrzymuje rekomendacje że tylko i wyłącznie bezpieczne są wybory korespondencyjne Ale mimo to Zgadza się żeby lokale wyborcze było otwarte Panie redaktorze maski podtrzymuje to co mówi od samego początku czyli że bezpieczeństwo dają wybory korespondencyjny powieszone ograniczają liczbę kontaktów między wyborcami i ograniczają w ten sposób możliwość transmisji z tego groźnego wirusa ze względu na to tak naprawdę coś co w Polsce o tej pory praktycznie nie było wykorzystywane na dużą skalę czyli wybory korespondencyjne dzisiaj Dzięki właśnie zdecydowanej postawy panami Stefanowskiego jest już dla wszystkich oczywistością każdy z nas tak naprawdę jest już praktycznie pewien tego że powinna być taka możliwość aby ten kto chce ten kto powinien mógł za głosować korespondencyjnie aby w sytuacji w której dziesiątki tysięcy osób są poddane kwarantannie Wszystkie te osoby mogły w pełni swobodnie odległości od samego początku było dla nas Najważniejsze aby pogodzić no te trudne wymogi medyczne w tym Konstytucyjnym prawem do tego aby oddać ważny głos niezwykle ważny w wyborach czyli w bachledka