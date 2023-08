W hotelu padły strzały. Jedna osoba zabita w tureckim Bodrum

Jedna z ofiar zmarła na miejscu

17-letni Mert Ali A., Ardahan B. i Yiğitcan B. (obaj w wieku 22 lat) z ranami postrzałowymi trafili do szpitala. Starsi o własnych siłach zdołali wejść do karetki, nastolatka przetransportowano na noszach. W wyniku strzelaniny zginął na miejscu 28-letni Ömer Ataş. Decyzją obecnego na miejscu prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji i przewiezione do zakładu medycyny w Muğla.