W Finlandii koniec głosowania. Wybory w Helsinkach i Turku zakończone

Głosowali głównie Polacy zamieszkujący południową oraz środkową i zachodnią Finlandię w pasie nad Zatoką Botnicką. Do komisji w Helsinkach zapisanych było nieco ponad 1050 wyborców, zaś do Turku niespełna 600. Niektórzy obywatele z dalekiej fińskiej północy podjęli wyzwanie i pokonali dystans setek a nawet około 1000 km, aby dotrzeć do punktów wyborczych.