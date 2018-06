W Działdowie spłonął supermarket Rast. Zawaliła się część dachu

Pożar sklepu w Działdowie w woj. warmińsko-mazurskim. Do akcji ruszyło 10 zastępów straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało, ale konstrukcja dachu zawaliła się do środka marketu. Możliwe, że budynek trzeba będzie rozebrać.



Do pożaru marketu w Działdowie doszło około godziny 5 rano, kiedy sklep był jeszcze zamknięty. Ogień pojawił się w budynku o powierzchni 600 m2. Do akcji wysłano 10 zastępów straży pożarnej i około 50 strażaków. W wyniku pożaru konstrukcja dachu zawaliła się do środka sklepu.