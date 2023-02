W dresach na Śnieżkę. Turysta trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek. Dwaj mężczyźni zabłądzili wieczorem w rejonie czerwonego szlaku nad Kotłem Małego Stawu. Jeden z nich opadł z sił i nie mógł już kontynuować wędrówki. Zabłąkanym pomógł inny turysta. Miał ze sobą rakiety śnieżne i pomógł wrócić tej dwójce do skrzyżowania szlaków przy Spalonej Strażnicy i został tam z nimi do przyjazdu ratowników GOPR.