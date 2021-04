W co gra Władimir Putin? "Śmiertelne zagrożenie dla Polski". Robert Biedroń uderzył w PiS

Gościem w programie "Newsroom" WP był europoseł Lewicy Robert Biedroń. Agnieszka Kopacz pytała go o to "gdzie jest miejsce Polski w grze Putina", nawiązując do ostatnio napiętej sytuacji na granicy Rosji i Ukrainy. - Nie ma miejsca dla Polski w tej grze, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości na własne życzenie wypisał się z tej gry. Dzisiaj jak na dłoni widać, że jest to dla nas śmiertelne zagrożenie, bo im bliżej polskiej granicy są czołgi Putina, tym mniej jesteśmy bezpieczni - powiedział. Biedroń przypomniał też niedawne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana i przewodniczącego włoskiej Ligi Matteo Salviniego. - To jest dopiero "tercet egzotyczny", który pokazał, że Polska gra przeciwko wspólnym, unijnym interesom i tak naprawdę na korzyść Kremla. Przecież nikt inny, tak jak Orban nie chwali Putina, i nikt inny, jak Salvini nie nosi koszulki z podobizną Putina - dodał europoseł. Według niego, swoją polityką rząd PiS naraża Polskę na "poważne niebezpieczeństwo", a polską racją stanu jest sojusz z państwami należącymi do UE.

