W co gra Duda? "Można się zagubić"

Ostatnie decyzje prezydenta często nie zadowalają jednej jak i drugiej strony sceny politycznej. Gość programu "Newsroom" prof. Tomasz Słomka mówił, że na tym etapie można się zagubić w decyzjach prezydenta. - Ja w tych decyzjach prezydenta widzę dużo Jarosława Kaczyńskiego, pomimo różnych sporów, widocznego zaostrzenia, ochłodzenia relacji między Nowogrodzką a Pałacem Prezydenckim, to jednak to psychologiczne, polityczne uzależnienie Andrzeja Dudy od Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo duże (…), drugi element to jest symboliczny wpływ ministra Mastalerka - Dodał również, że prezydent stara się pozostawić otwartą furtkę do przyzwoitych relacji z rządem. Ekspert podsumował decyzje prezydenta, tym, że "stara się grać na trzech fortepianach".

