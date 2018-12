W Bieszczadach zatrzymano 3 imigrantów z Afryki. Przekroczyli "zieloną granicę"

Trzej mężczyzny z Afryki: obywatele Senegalu, Gambii oraz Liberii przekroczyli pieszo "zieloną granicę" w Bieszczadach. Zatrzymała ich straż graniczna. Cudzoziemcy powiedzieli, że ich ostatecznym celem wcale nie miała być Polska.

Imigranci nie mieli przy sobie dowodów tożsamości. Powiedzieli, że przylecieli samolotem do Kijowa, a następnie autobusami oraz taksówkami dotarli do ukraińsko-polskiej granicy. Ostatecznie zamierzali dostać się nie do Polski, lecz odpowiednio do Niemiec, Francji i Hiszpanii, gdzie na stałe mieszkają ich znajomi.