W Berlinie huczy po krytyce z Polski. "To bezsensowne"

Dyplomata odniósł się także do kwestii wymiany uzbrojenia między Warszawą a Berlinem, która utknęła w "martwym punkcie", co spotkało się już z krytyką Andrzeja Dudy, na co niemiecki rząd zareagował z irytacją. Szynkowski vel Sęk poruszył także kwestię dostaw broni do Ukrainy, której Berlin ciągle nie dostarcza. - Jeśli chodzi o dostawy broni, Niemcy muszą wreszcie zrobić więcej dla Ukrainy - powiedział wiceminister, odnosząc się zarówno do bezpośrednich dostaw broni, jak i procedury wymiany między Polską a Niemcami.