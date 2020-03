W Bełchatowie ujawniono finanse kościelnego cmentarza. Miliony przychodu i symboliczny czynsz

W Bełchatowie szykuje burzliwa sesja rady miasta dotycząca przedłużenia umowy dzierżawy i administrowania miejscowym cmentarzem. Pojawił się spór o rzekomo wysokie opłaty za pochówki, jakie nalicza kościelny administrator. To echa identycznej sprawy z gminy Brzeziny . Koszty ceremonii pogrzebowej mają dochodzić tam do 12 tys. zł, bo podbijają je opłaty za wyznaczenie miejsca pochówku i wykopanie grobu. Cmentarzami w obu miejscowościach administruje archidiecezja łódzka. Zmaga się z oskarżeniami o "cmentarny wyzysk" .

1500 zł rocznie za dzierżawę cmentarza

Radni Bełchatowa zdecydowali się upublicznić dane o finansach cmentarza. Według dokumentów roczna stawka dzierżawy za cmentarz wynosi 1500 zł plus VAT. To kwota porównywalna ze stawką przygotowania jednego grobu murowanego. Cennik administratora nekropolii zawiera 40 pozycji. Na przykład dopłata za kolor granitowego nagrobka wynosi 350 zł (jasny) do 500 zł (za czarny), za modernizację nagrobka opłata wynosi 10 proc. opłaty podstawowej, płatny 30 zł jest wjazd taczką pod grób.

Nie ma cmentarnych zysków. Są straty

Burza o wyliczenia

- Dla mnie jest to nie do uwierzenia. Co ciekawe archidiecezja jest zainteresowana przedłużeniem dzierżawy, czyli co chcą nadal dokładać? - dziwi się radny Rożniatowski. Proponuje utworzenie cmentarza komunalnego. Przeciwny jest m.in Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. Ten uważa, że biznes na cmentarzu są mit.