W ataku szału rzucił się z siekierą na policjantów. Krzyczał, że ich "zarąbie"

Agresywny 23-latek z Łukowa usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna najpierw zdemolował rodzinne mieszkanie, a potem rzucił się z siekierą na policjantów. Grozi mu do dziesięciu lat więzienia.



Do mrożących krew w żyłach scen doszło w tym tygodniu w Łukowie (woj. lubelskie). Policjanci zostali wezwali do awantury domowej. Młody mężczyzna miał demolować dom i grozić rodzinie. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, rodzice powiedzieli, że pijany syn uciekł z domu.

Z ustaleń policji wynika, że pijany 23-latek wcześniej jeździł peugeotem, poobijał go, a potem wybił w nim szyby. Dokonał też zniszczeń w ciężarówce sąsiada. Jak się okazało, ojciec mężczyzny także jest na bakier z prawem. Policja poszukiwała go na podstawie nakazu wydanego przez sąd. Miał zgłosić się do więzienia za niezapłaconą grzywnę, ale nie zrobił tego. On również został zatrzymany.