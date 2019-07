W aptekach braki, a były minister zdrowia oskarża: to fake news

Cała ta medialna awantura to klasyczny fejk news - stwierdził Konstanty Radziwiłł, odnosząc się do problemu braku leków w aptekach. Słowa polityka przeczą twierdzeniom aptekarzy.

- Zrobiono z tego ogólny kryzys, brak 500 leków, wywołano panikę. Wszyscy komentują jedni drugich, a gdyby wycisnąć sprawę do końca, to okaże się, że problem sprowadza się do przejściowego braku jednej substancji, konkretnie hormonu tarczycy - stwierdził Radziwiłł w rozmowie z warszawską rozgłośnią.