Kryzys lekowy. Lista brakujących leków krąży w sieci

Lista brakujących leków - to akcja, za pomocą której posłowie PO chcą pokazać, że minister zdrowia mija się z prawdą. Wbrew zapowiedziom, w aptekach nie można dostać ważnych leków. "Oto prawdziwa lista problemów Polaków" - napisał Krzysztof Brejza.

"PiS zajmuje się listami kandydatów do Sejmu, a nie zajmuje się listą leków, których brak w aptekach" - zarzucał rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Posłowie partii odwiedzili we wtorek apteki w całej Polsce, by pokazać, że po dwóch tygodniach od zapowiedzi ministra zdrowia chorzy dalej nie mogą kupić przepisanych leków.