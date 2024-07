Von der Leyen ponownie szefową KE? "Może być różnie. Głosowanie jest tajne"

W Parlamencie Europejskim trwa debata nad wyborem nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej. - Sądzi pan, że Ursula von der Leyen ma szansę na reelekcję? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski zwrócił się do gościa programu "Newsroom WP", byłego premiera i byłego europosła Leszka Millera. - Ma szansę, ale jej szanse są, według mnie, mniejsze niż pięć lat temu, kiedy ja uczestniczyłem w głosowaniu - stwierdził były szef polskiego rządu. - Sam jestem zainteresowany, jak to będzie, bo wydaje mi się, że może być różnie. Niekoniecznie pani von der Leyen może otrzymać niezbędną większość. Głosowanie jest tajne, więc nawet jeśli grupy polityczne deklarują poparcie, to przecież trzeba pamiętać, że posłowie będą podejmowali decyzje zgodnie, jak to się mówi, z własnym sumieniem - dodał. - A to jest dobra kandydatka? Pan by ją poparł? - dopytywał prowadzący program. - Miałbym bardzo poważny dylemat, dlatego że nie byłem specjalnie zachwycony jej modelem kierowania Komisją Europejską. Gdybym był w Parlamencie Europejskim, to musiałbym się bardzo poważnie zastanowić - stwierdził Leszek Miller.