Victor Orban w Warszawie. Pierwsza wizyta w nowej kadencji

Z premierem, prezydentem i marszałkami obu izb parlamentu spotyka się w poniedziałek szef węgierskiego rządu. Vicotr Orban odwiedził Grób Nieznanego Żołnierza i Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. - Polska daje Węgrom dobry przykład - powiedział.

Orban przyznał, że współczesna Polska jest dla Węgier przykładem w wielu kwestiach. Polityka prorodzinna, walka o prawdę historyczną - tu Budapeszt chce naśladować Warszawę. Węgierski prezydent zaskoczył za to mówiąc o różnicach - choćby w podejściu do kwestii migracji. - Dla nas to sprawa strategiczna, nie taktyczna. Potrzebujemy tu wspólnego głosu jak największej liczby krajów - powiedział