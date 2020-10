Vera Jourova o sytuacji w Polsce. "Wydarzenia są bardzo niepokojące"

Vera Jourova udzieliła wywiadu "Rzeczpospolitej". Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej była pytana m.in. o stanowisko ws. sytuacji LGBT w Polsce. Odniosła się do tego w dorocznym przemówieniu szefowej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Dla mnie to był jeden z głównych elementów jej przemówienia, gdy stwierdziła, że nie ma miejsca w Europie dla stref wykluczających pewne grupy ludzi. Wydarzenia w Polsce są bardzo niepokojące. Deklaracje władz lokalnych nie mają – trzeba to podkreślić – skutków prawnych, więc Komisji trudno jakoś wprost je zakwestionować i zastosować wobec nich procedury o naruszenie prawa. Ale to jest niepokojący trend, będziemy przyglądać się sytuacji w Polsce - powiedziała Jourova.