V fala pandemii w Polsce. Andrusiewicz komentuje niepokojące dane

Koronawirus w Polsce. "V fala puka do granic"

Wcześniej najnowsze dane przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze dane, to są oczywiście dane z weekendu, to jest 10 445 nowych przypadków, ale jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 34 proc - mówił w poniedziałek rano w Graffiti.