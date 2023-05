Uznano go za niewinnego po 33 latach spędzonych w więzieniu w USA. Nawet nie było go na miejscu zbrodni

Saldana mógł zostać zwolniony 6 lat wcześniej

Biuro prokuratora rozpoczęło ponowne dochodzenie w lutym 2023 roku po tym, jak dowiedziało się, że inny skazany zeznał w 2017 r., że "Saldana nie był w żaden sposób zaangażowany w strzelaninę i nie był obecny podczas incydentu". Jednak były już zastępca prokuratora okręgowego, obecny wówczas na rozprawie, nie podzielił się z nikim informacjami, które mogłyby doprowadzić do uniewinnienia mężczyzny. To spowodowało, że spędził on kolejne sześć lat w więzieniu, zanim prokuratura ponownie otworzyła sprawę i uznała go za niewinnego.