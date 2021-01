Uzasadnienie wyroku TK. Szef Komitetu Wykonawczego PiS: wygrało życie

Krzysztof Sobolewski odniósł się do opublikowania przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia wyroku ws. aborcji. Podkreślił, że całość ma ponad 150 stron i trwa jego dokładna analiza przez Prawo i Sprawiedliwość. Po tym czasie partie ma przedstawić swój komentarz w tej sprawie, ale szef Komitetu Wykonawczego PiS podkreślał na antenie Radia Wnet, że "wygrało życie".

Uzasadnienie wyroku TK ws. aborcji. Krzysztof Sobolewski nie widzi nowości

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS nawiązał również do protestów w ramach Strajku Kobiet. Zauważył, że "jeszcze rok temu demonstranci biegali w koszulkach z napisem 'konstytucja', a w środę takich nie widział". Sobolewski odniósł się również do słów Marty Lempart o "przestępstwie i ściganiu za publikację orzeczenia TK". Wypowiedź traktuje w charakterze anegdotycznym i przypomina, że wcześniej liderka Strajku Kobiet "dała rządowi siedem dni na podanie się do dymisji".