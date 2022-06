Uwolniono obrońców z Azowstalu. "Większość nie ma nóg i rąk"

Obrońcy Mariupola po niemal trzech miesiącach bardzo ciężkich walk, w tym w oblężonym przyczółku na terenie zakładów Azowstal, w maju trafili do rosyjskiej niewoli. Stało się to po decyzji dowództwa: "ma zostać uratowane życie żołnierzy". Według strony ukraińskiej do niewoli trafiło ponad 2,5 tys. osób, w tym żołnierze pułku Azow, 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, a także przedstawiciele innych formacji.