"Uwierzył we własne kłamstwo". Nie zostawił na Kaczyńskim suchej nitki

- Utrata władzy naprawdę mocno działa na psychikę. (Zwłaszcza – red.) dla osób, które wyłącznie żyją polityką (…). Wczorajszy dzień pokazał jasno, że dobrze by było, gdy niektórzy odpoczęli od władzy - ocenił w programie "Newsroom WP" dr Jarosław Kuisz, redaktor naczelny "Kultury Liberalnej", nawiązując do skandalicznego poniedziałkowego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. - Jest taki fenomen, także w polityce, że im dłużej się powtarza kłamstwo, tym bardziej się w nie wierzy. A po ośmiu latach to wcale nie jest wykluczone, że Jarosław Kaczyński w to kłamstwo wierzy. Ja nie wykluczam, że było to instrumentalne zachowanie, żeby oczernić przeciwnika - stwierdził ekspert, zaznaczając, że rzucanie takimi inwektywami jest "skrajnie nieodpowiedzialne".

