"Uwaga". Zbiornik Jarnołtówek zbliża się do "poziomu krytycznego"

W powiecie kłodzkim 17 tys. osób pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej. - Nie ma w tej chwili możliwości szybki napraw tych awarii, bo to miejsca, gdzie doszło do zalań. Straż organizuje dostawy agregatów prądotwórczych - mówił premier. Tusk poinformował, że do tej pory w powiecie kłodzkim ewakuowano 1600 osób i były to lokalne ewakuacje (w obrębie zagrożonej zalaniem miejscowości). - Spodziewamy się, że tych ewakuacji będzie dużo więcej - dodał.