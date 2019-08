Uwaga na burze z gradem! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega

W sobotę wieczorem może błyskać i grzmieć na Śląsku, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i Małopolsce. IMGW wydał dla tych czterech regionów ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Burze, ale bez gradu, pojawią się również w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim - podaje IMiGW. W nocy możemy się spodziewać temperatury od 14 st. C do 18 st. C. Chłodniej będzie w Kotlinach Sudeckich: 12 st. C - 13 st. C.