Utrzymywali tajemnicę do końca. Tusk dojechał do Lwowa

Jak relacjonuje ukraińska strona w mediach społecznościowych, Wołodymyr Zełenski swoją wizytę we Lwowie rozpoczął swoją wizytę od upamiętnienia obrońców Ukrainy na Łyczakowskim Cmentarzu Wojennym.

Donald Tusk odwiedził też zniszczone domy podczas rosyjskiego ataku we wrześniu tego roku.

Kancelaria Premiera wizytę Tuska we Lwowie relacjonuje w mediach społecznościowych. Udostępniono kilka zdjęć. "Premier Donald Tusk udał się na historyczną ul. Melnyka we Lwowie, która jest w trakcie odbudowy po zniszczeniach spowodowanych rosyjskim atakiem" - czytamy we wpisie.