"Utrzymują się poważne obawy". Komisja Europejska oceniła działania resortu Ziobry

Komisja Europejska opublikowała w środę swoje czwarte roczne sprawozdanie na temat praworządności w państwach członkowskich UE. W rozdziale dotyczącym Polski odnotowano zmiany, jakie w ostatnich miesiącach wprowadził resort sprawiedliwości. Mimo to oceniono, że wciąż utrzymają się "poważne obawy" co do stanu praworządności w naszym kraju.