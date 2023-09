"Utrudnienie". Niepokój po sygnałach z Niemiec

Czy Polsce grozi opuszczenie Strefy Schengen? Niemieckie MSZ chce przywrócenia kontroli na granicy z Polską. To pokłosie afery wizowej. W tej sprawie wyjaśnień od Polski chce kanclerz Niemiec Olaf Scholz. - Bezpieczeństwo granic to nuta, na której polski rząd gra od wielu miesięcy. Jak dobrze wiemy, te wypowiedzi Niemiec są efektem zwiększonego ruchu na granicy polsko-niemieckiej. Tę granicę przekracza coraz więcej osób bez właściwych dokumentów, którzy korzystają m.in. z kanału białoruskiego - komentowała w programie "Tłit" Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050 i kandydatka Trzeciej Drogi do Sejmu. - Wydaje mi się, że na tym etapie to zbyt daleko idący wniosek. Nie straszyłabym Polaków wyrzuceniem ze Strefy Schengen, ale przywrócenie nawet wyrywkowej kontroli będzie utrudnieniem, zwłaszcza dla osób, które przekraczają granicę z powodów zawodowych - dodała.

Rozwiń