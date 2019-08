Utonięcia. Tragiczny bilans środy

Wakacje to najgorszy czas pod względem liczby utonięć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w środę życie w wodzie straciły cztery osoby. Od początku sezonu utonęło aż 274.

Pogoda w sierpniu nie zawsze sprzyjała kąpieli, przez co bilans utonięć prezentuje się lepiej, niż w poprzednich miesiącach. W poniedziałek i wtorek nie zanotowano żadnych ofiar, ale w środę z wody wyłowiono cztery martwe osoby.

W tym miesiącu to 24 ofiary utonięć. Najbardziej tragiczny pod tym względem był czerwiec. Nie było w tym miesiącu dnia, by ktoś nie stracił życia w wodzie, a w tragiczną niedzielę 30 czerwca utonęło aż 14 osób. W całym miesiącu to aż 120 ofiar.