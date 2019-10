Uszniki-Cegielnia. Droga krajowa nr 7 koło Mławy zablokowana po śmiertelnym wypadku

Po wypadku w Usznikach-Cegielni droga krajowa numer 7 koło Mławy jest nieprzejezdna. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z osobówką. Jedna osoba została zakleszczona w pojeździe, nie udało się jej uratować.

Do wypadku doszło około godz. 12:40 w miejscowości Uszniki-Cegielnia koło Mławy (woj. mazowieckie). Samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Na miejscu zdarzenia pojawiły straż, policja oraz pogotowie.

Mężczyzna, który jechał TIR-em trafił do szpitala - podaje portal codziennikmlawski.pl. Jego pojazd znalazł się w przydrożnym rowie. Kierowca osobówki został zakleszczony w aucie. Strażacy próbowali go uwolnić, ale po wydobyciu go z pojazdu lekarz stwierdził zgon.