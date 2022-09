"Usunąć tego Putina". Oficer z frontu pokazuje wściekłość żołnierzy

Nagranie przechwyconej rozmowy zostało opublikowane na oficjalnym koncie Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. To kolejna tego typu publikacja, która pokazuje niskie morale po rosyjskiej stronie. Audio, podobnie jak to opublikowane we wtorek, dotyczy żołnierza przebywającego w obszarze walk. Tym razem, co podkreśla strona ukraińska, chodzi jednak o oficera.