Ustawa o zakazie handlu rozmontowana. Zrobiła to pani Ania z Żabki i menedżerowie galerii

Oddziały banków będą udzielać kredytów, McDonald's będzie smażył frytki i hamburgery, Grycan będzie podawał kulki lodów, a w centrum rekreacyjnym dzieci będą fikać fikołki. Można jeszcze długo wyliczać, bo do powstającej lokalnie koalicji przeciwko zakazowi handlu w niedzielę przyłączają się kolejne sklepy i przedsiębiorcy

Wystarczyła jedna sztuczka, a 11 marca pomimo teoretycznie "niehandlowej" niedzieli centrum Galeria Północna w Warszawie będzie otwarte. Prowadzący biznes uznali, że galeria handlowa to nie jeden sklep (podlegający zakazowi), ale zbiór indywidualnych działalności handlowców. Każdy z nich nie złamie przepisów, o ile osobiście stanie za ladą.

- Jestem zbyt początkującą Żabką, aby pozwolić sobie na utratę utargu z niedzieli. To mogłoby zachwiać biznesem - mówi WP pani Anna, kierowniczka Żabki w centrum handlowym Galeria Północna w Warszawie. 11 marca w pierwszą niedzielę z zakazem handlu osobiście stanie za ladą i będzie prowadzić sprzedaż jak w każdy inny dzień do tej pory. - Nie chce zakazu handlu. W niedzielę dobrze zarabiam i chcę to robić - dodaje.