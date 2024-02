Ustawa o KRS. Ważne zmiany w projekcie Bodnara

Tylko sędziowie będą mogli zgłaszać kandydatury sędziów do KRS – zakłada projekt nowelizacji ustawy o KRS dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W poprzedniej wersji prawo to miały także organizacje, jak Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, organy uprawnione do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych oraz grupa co najmniej 2 tys. obywateli.