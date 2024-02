Zmiany w prokuraturze. Bodnar ogłasza konkurs

Poza tym, sędzia Kalbarczyk chce wrócić do swojego poprzedniego sądu, żeby nie narażać obywateli na to, że wyrok wydany z jej udziałem będzie kwestionowany. "Jestem gotowa poddać się ewentualnej kolejnej procedurze nominacyjnej, czy weryfikacyjnej przed KRS w kształcie konstytucyjnym" - pisze sędzia w liście do Bodnara.