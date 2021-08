Usnarz Górny. Wiceszef MSWiA: cudzoziemcy są po stronie białoruskiej

Ponadto minister stwierdził jakoby uchodźcy mieli przebywać na terenie Białorusi legalnie i otrzymać wizy. Pytany o to, skąd ma takie informacje i czy są na to jakieś dowody, odpowiedział: "W jaki sposób wlecieli do Białorusi samolotami? (...). Mamy takie informacje, zresztą to nie tylko nasze. Służby litewskie i łotewskie potwierdzają. To jest dokładnie to samo zjawisko na tych trzech granicach".