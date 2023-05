USA zbankrutują? Alarmujący głos z Waszyngtonu

W liście do Kongresu Yellen przekazała, że jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony, to narazi to Amerykanów "na poważne trudności", zaszkodzi pozycji "globalnego przywództwa" Stanów Zjednoczonych, a także podda w wątpliwość "zdolność USA do obrony interesów bezpieczeństwa narodowego".