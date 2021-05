USA. Zatwierdzono do użytku nowy lek na COVID-19

Lek na COVID-19. Skład, postać i działanie leku

Czym jest Sotrovimnab i jaki jest jego skład? To lek należący do klasy leków monoklonalnych, czyli takich, które imitują naturalne przeciwciała wytwarzane przez organizm, by zwalczyć infekcję. Jak wskazuje producent preparatu, "Sotrovimab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z epitopem w domenie SARS-CoV-2, wiążącej receptor białka wypustek".