USA zadały cios Chinom. B-52 wysłane do Australii

Decyzja Waszyngtonu ma szczególne znaczenie w kontekście obecnych relacji Chin i Tajwanu. - Rozmieszczenie bombowców strategicznych, które potencjalnie mogą zaatakować Chiny to sygnał, że jakiekolwiek działania Pekinu w kontekście Tajwanu może skutkować dalszymi konsekwencjami - skomentowała dla "Rhein-Neckar-Zeitung" Becca Wasser, przedstawicielka Centre for New American Security.