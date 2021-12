USA zablokują Nord Stream 2? Komentarz z PiS

Stany Zjednoczone zmuszą Niemcy do wyrażenia zgody na zatrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2, jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę - donosi Bloomberg. Co na to były szef MSZ, europoseł PiS Witold Waszczykowski? - To są spekulacje prasowe - trudno się odnieść, czy są prawdziwe. Z drugiej strony mamy informacje, że Kongres przestał naciskać na sankcje w kwestii NS2. Ja bym wolał, aby odpowiedzią na agresywną politykę rosyjską było dalsze wzmacnianie flanki wschodniej, obecności amerykańskiej i natowskiej w naszej części Europy oraz dozbrojenie Ukrainy, żeby sama mogla się obronić - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ukraina nie wygra wojny z Rosją, ale może przeciwstawić się Rosji - podkreślił.